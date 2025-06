Varovanec zakoncev Vovk nam je razkril: Ne bojim se Raaya (VIDEO)

Danes so Polkaholiki na svojih družbenih omrežjih presenetili z novico, da se v zasedbi dogaja pomembna sprememba. Matic Peršuh (harmonikar) in Rene Soršak (kitarist) se selita v podjetniške vode – prvi razvija svojo kreativno agencijo, drugi sledi samostojnim poslovnim projektom izven sveta estrade.

Polkaholiki s Kevinom. FOTO: Osebni arhiv

A novica ni postregla z dramatičnim odhodom, temveč s polno pozitivne energije in zgodbo o uspehu: Vsi Polkaholiki so predstavili novega člana – kitarista, nato pa sprožili veliko akcijo iskanja novega harmonikarja. Iskalno akcijo so sprožili javno – brez avdicijskih šovov, brez komisij. Pravijo samo: »Pošlji posnetek in pokaži, da si 'ta pravi'.«

Vse skupaj prihaja v obdobju, ko je zaradi spora med Maraayo in Niko Zorjan sodelovanje z Raay produkcijo postalo javna tema številnih glasbenikov. Kevina Toplaka, novega člana Polkaholikov, smo povprašali, ali je zaradi vroče debate o tem imel pomisleke. Se je bal?

Na pogodbo je 'čakal' štiri leta

Kevin v studiu. FOTO: Osebni arhiv

Odgovoril je: »Bal česa? Slediti svojim sanjam? Prvič sem se srečal z Raayem pred štirimi leti, ko sem upal, da bom postal del projekta, ki ga je takrat pripravljal. Nato sem dobil priložnost postati del spremljevalne ekipe Polkaholikov kot spremljevalni vokalist-kitarist: nastopi, snemanja, koncerti, tudi na Supertalentu na hrvaškem sem bil z njimi. Postal sem del njih. Če bi bilo karkoli čudnega, bi že začutil. Zato ne, ni me bilo strah. Seveda spremljam komentarje in debate med glasbeniki, a ko sem videl svojo pogodbo, mi je bilo vse korektno in transparentno predstavljeno. Sodeloval sem pri razumevanju vsake točke in se počutim zelo varno. Nisem niti za trenutek pomislil, da ne bi šel v to zgodbo. Ne zato, ker bi bil naiven, ampak zato, ker vem, v kaj vstopam. Z ekipo se odlično razumemo. Na to pogodbo sem 'čakal' štiri leta. Ni mi bilo treba podpisati ‘na slepo’. Ne bojim se Raaya. Hvaležen sem mu za to priložnost. In to resno mislim.«

Toplak je bil štiri leta del spremljevalne zasedbe Polkaholikov v drugi vrsti. Zdaj je uradno v prvi vrsti. Skupina pa išče še novega harmonikarja in akcije so se lotili javno. »Ker nikoli ne veš, v kateri vasi, v katerem mestu, se skriva nekdo, ki bi – brez kamer in javnih avdicij – najprej pokazal željo, potem pa še talent in znanje,« pravijo Polkaholiki. Nove kandidate pozivajo, da se javijo na elektronsko sporočilo ali prek Instagram sporočil. Ob tem so zaključili: »Čakajo nas nove zgodbe, odpirata se dva nova trga in veselimo se novih glasbenih prelomnic!«