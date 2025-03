Vanja z zapisom o sanjskem Šimetu šokirala oboževalce: »Nikoli več me ne povezujte z njim«

Po tem, ko so gledalci resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške lahko včeraj spremljali romantični trenutek, ko je Šime Elez Ljubljančanki Vanji Stanojević poklonil vrtnico in ji tako dal vedeti, da je izmed vseh žensk prav ona tista prava, pa se je danes na družbenem omrežju oglasila Vanja in vso romantiko izničila.

»Če nekdo ni džentelmen, to ne pomeni, da jaz nisem dama. Zmagovalka sem, to bo vedno ostalo z mano – ne zaradi Sanjskega moškega, ampak zaradi sebe, svojih prednosti in vsega, kar predstavljam. Zmaga nikoli ni pomembna od nekoga drugega, ampak od mene same,« je zapis začela Vanja, ki je imela pred vstopom v šov eno resno zvezo na daljavo.

»Oseba, ki me je v šovu 'izbrala', je del preteklosti, nekdo, ki je s svojim ravnanjem izgubil veliko. To ni moje breme, ampak njegovo. Po šovu nisva ostala par, niti to nikoli ne bova. On je izbral, kar je izbral, jaz pa grem svojo pot. Želim mu vse najboljše, a vas prosim samo eno stvar – nikoli več me ne povezujte z njim,« je sledilce še prosila Vanja, ki je z zapisom vse šokirala.

Pred dnevi je tudi druga zmagovalka šova Maida Ribić, ki jo je izbral postavni Miloš Mićović, razkrila, da dlje od tega ni šlo, in da z Milošem, odkar sta se vrnila z Rodosa, kjer so šov snemali, nista imela stikov.