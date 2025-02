Valentinov koncert v Benediktu: Trio Vivere z Nušo Derenda in Metodom Žuncem

15. februarja se v Slovenskih goricah obeta pravi glasbeni spektakel. Ob 19. uri bo namreč Športna dvorana Benedikt gostila poseben Valentinov koncert, na katerem bo nastopil Trio Vivere.

Skupino sestavljajo priznani operni pevci Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Rok Ferenčak, ki s svojimi izjemnimi glasovi navdušujejo občinstvo po vsej Sloveniji in za našimi mejami. Dogodek bo še posebno zanimiv za domačine, saj je tenorist Aljaž Farasin doma prav iz Benedikta. Izjemno je ponosen, da lahko nastopi v domačem kraju in s svojo glasbo razveseli sosede, prijatelje ter širšo lokalno skupnost. Skupina z energičnim nastopom vedno poskrbi, da je vsak koncert nekaj posebnega.

Tudi v Benediktu ne bo nič drugače, saj se jim bosta na odru pridružila še Nuša Derenda in Metod Žunec. Skupaj bodo ustvarili glasbeni večer, ki bo občinstvu ostal v spominu kot čaroben poklon ljubezni. Torej ne zamudite priložnosti za romantičen glasbeni večer v družbi vrhunskih slovenskih glasbenikov.

Valentinov koncert v Benediktu obeta nepozabno doživetje za vse ljubitelje kakovostne glasbe.