Vaje namesto porodniške? Slovenska pevka šele rodila, a se že vrača na oder

Sredi julija sta operna pevka Nika Gorič in plesalec ter režiser Miha Krušič pozdravila sinčka Lovra, zdaj pa je Nika že nazaj v dvorani, kjer pridno vadi za prihajajoči nastop. Njena energija očitno kljub zahtevni preizkušnji, ki jo za telo predstavljata nosečnost in porod, ne pojenja.

Naš spomin še ni zbledel: nedavno sta ponosna starša razkrila, da je Lovro prišel nekoliko prehitro, doma pa lepo napreduje in že kaže živahno naravo. To za Miho sicer ni prvi otrok, saj ima že iz prejšnje zveze z balerino Ano Klašnja sina Jašo.

»Pod taktirko maestra Lajovica bova s čudovitim partnerjem v ‘zločinu’ Jako izvedla celoten cikel Dečkov čudežni rog v priredbi K. Simona. Komaj čakam, da z vami delim to čudovito glasbo!« je zapisala pod fotografijo. Mahlerjev cikel pa ni mačji kašelj – gre za niz liričnih pesmi, ki zahtevajo fizično in vokalno pripravljenost.

Prehitro? Ali ravno prav, ko umetnost kliče?