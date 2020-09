V Zagorju je odmevalo Primoževo ime

Pred kratkim je postal častni občan. FOTO: Osebni arhiv

Želimo si, da bi iz vajinih zmag vsi skupaj kot narod črpali pogum in energijo, da si drznemo postati najboljši.

V domači Rogličevi občini, v Zagorju ob Savi, ki mu je dodelila tudi naziv častnega občana, že nekaj dni visijo rumene zastavice. Občina je za osnovnošolce dala izdelati tudi zaščitne maske z njegovo podobo in podpisom, ob koncu francoske dirke in drugem Rogličevem mestu pa je s strehe zagorskega Delavskega doma odmevala tudi glasba.Obema šampionoma,in Primožu Rogliču, je posebno čestitko namenil tudi zagorski župan in podpredsednik državnega zbora. »Iskrene čestitke zmagovalcema! Iskrene čestitke Tadeju za prvo in Primožu za drugo mesto na najprestižnejši dirki v kolesarstvu! Na koncu so, kot v športu velja, zmagovalca določile sekunde in zadnji atomi moči v nogah.V zgodovino pa se bo zapisalo, da sta dva Slovenca iz naroda, ki šteje manj ljudi kot kakšno večje zahodno predmestje, pometla s svetovno konkurenco. Zapisala se bo zgodba našega častnega občana Primoža Rogliča, ki je po težkem padcu na skakalnici in po le nekaj letih kolesarjenja postal eden najboljših kolesarjev sveta.Zapisalo se bo tudi to, da sta dva Slovenca, čeprav iz različnih klubov, med seboj vso dirko imela neizmerno spoštljiv in prijateljski odnos, kakršnega v današnji družbi vse prevečkrat pogrešamo. Spoštovana Primož in Tadej, sta navdih za vso Slovenijo. Želimo si, da bi iz vajinih zmag vsi skupaj kot narod črpali pogum in energijo, da si drznemo postati najboljši. Veselimo se vajinih dosežkov. V vajino čast naj plapolajo rumene zastave,« je našima šampionoma sporočil župan, tamkajšnji prebivalci pa se iskreno veselijo Primoževega prihoda.