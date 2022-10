V volilnih štabih številni znani obrazi, naši novinarji so ujeli marsikaj (FOTO in VIDEO)

Včeraj ob 19. uri se je po državi zaprlo več kot tri tisoč volišč, na katerih so volivci med sedmimi kandidati izbirali novega predsednika republike.

Naš terenski dopisniki so se podali v štabe Anžeta Logarja, Nataše Pirc Musar in Milana Brgleza, saj so prav njim javnomnenjske ankete napovedovale najboljši izid.

Številni znani obrazi s politične in estradne scene so se oglasili v štabih kandidatov. Med njimi tudi pevka Alenka Godec.

Mož Nataše Pirc Musar, Aleš. FOTO: N. B.

Alenka Godec v štabu Nataše Pirc Musar. FOTO: N. B.

Alenka Godec v štabu Nataše Pirc Musar. FOTO: N. B.

Nekdanja novinarka RTV Nuša Baranja v štabu Milana Brgleza. FOTO: A. L.

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon v štabu Milana Brgleza. FOTO: A. L.

Nataša Pirc Musar z mamo. FOTO: N. B.