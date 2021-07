V uredništvu so nas presenetile misice (FOTO)

Neža Simčič z ekokmetije Hudičevec je navdušila z naborom domačih dobrot.

Miss Slovenije, Ribničanka Maja Čolić, je našega odgovornega urednika presenetila z izdelkom suhe robe.

Z darili, značilnimi za svoj kraj, so izvirno predstavile Slovenijo, kar je eno od poslanstev projekta.

Na uredništvu Slovenskih novic smo se včeraj dopoldne razveselili prav posebnega obiska: k nam so nenapovedano prišle najlepša Slovenka leta 2021, lastnica licence za Miss Slovenijeter še sedem letošnjih lepotnih finalistk, vključno z miss Slovenskih novic, ki ste nam jo pomagali izbrati naši bralci, ter prvo spremljevalkoin drugo spremljevalkoŠopek lepotic se je najprej odpravil pred pisarno odgovornega urednika Slovenskih novic. »Hvala, ker ste nas ves čas podpirali,« se je v imenu vseh uradno zahvalila našemu časopisu novopečena najlepša Slovenka, za katero bomo navijali 16. decembra, ko bo v Portoriku tekmovanje za miss sveta. Kot da se ne bi razveselili že njihovega obiska, so nas lepotice presenetile še s pozornostmi, izdelki in dobrotami, ki ponazarjajo njihov kraj. Na veliko mizo v uredništvu, za katero se sicer odvijajo raznorazni pomembni sestanki, so deževale posebnosti, ki so nas spomnile na različne kraje Slovenije.Tako smo od lepotice, ki prihaja iz Celja, dobili to jutro pečene šamrole. Izvedeli smo, da jim pravijo celjske rolice, njihova izdelava pa ima v knežjem mestu kar 150-letno tradicijo! Miss Slovenije Maja Čolić, ki prihaja iz Ribnice, nam je podarila izdelek suhe robe, ličen pribor za mešanje solate. Neža Simčič iz Razdrtega pri Postojni prihaja z znane ekokmetije Hudičevec, od koder je prinesla kup domačih dobrot. Najbolj smo se čudili oslovski salami, za katero smo mnogi slišali prvič. Piko na i paštetam in slastnemu mesovju je postavila Dea Sofia Irmančnik s savinjskim želodcem. Iz Ivančne Gorice je k nam priromal značilen dolenjski cviček,iz Šmarja pri Jelšah pa je naboru pijač dodala domače pivo. Za vrhunec obdarovanja je poskrbela lastnica licence Miss Slovenije Jelka Verk.Podarila nam je ekološko žensko torbico, ki je prava umetnina, narejena pa je iz starih številk Slovenskih novic. Obvezno spremljevalko vsake ženske, ki se je ne bi branila nobena modno ozaveščena dama, je izdelovala kar 13 ur, zadnje detajle pa je ustvarjala še jutro pred obiskom našega uredništva. Torbica ni samo lepa, ampak tudi uporabna, saj je, ne glede na material, iz katerega je izdelana, vodoodporna, uporabljati pa jo je mogoče kot navadno torbico. Res prava mojstrovina, za katero se ustvarjalki prisrčno zahvaljujemo!Lepotice so se od nas poslovile s skupinsko fotografijo, na katero smo se poleg mladenk postavili tudi sodelavci, ki smo bili v uredništvu, ter tako na lastni koži izkusili, da naloge, ki jih imajo dekleta, nikakor niso preproste – tudi pred objektiv se je treba znati pravilno postaviti.Finalna prireditev izbora za miss Slovenije se je odvila 27. junija, številne finalistke pa so se odločile, da bodo še naprej sodelovale pri projektu. Izbor je zadnja leta, odkar je licenco za projekt prevzela Jelka Verk, bolj kot na iskanje zunanje lepote naravnan na sposobnosti in notranje bogastvo. Sodelujoča dekleta dobijo v sklopu projekta številne možnosti in priložnosti za delo ali študij, udeležujejo se izobraževanja, sodelujejo pri dobrodelnih dejavnostih ter se udejstvujejo pri ustvarjanju modne znamke More Than Beauty, ki je nastala pod okriljem projekta. Ne gre več zgolj za iskanje kandidatke za svetovni lepotni izbor, ampak za način mreženja in vključevanja mladih deklet.Pri tem smo Slovenci nekaj posebnega. Da je nova pot, ki jo ubira lastnica licence Jelka Verk, prava, pričajo številni projekti, ki niso šli mimo neopaženi. Za dobrodelni projekt podarjanja materiala za maske tistim, ki imajo doma šivalni stroj, in njihovega razpošiljanja po Sloveniji je Jelka Verk maja lani prejela celo priznanje iz rok predsednika RS– jabolko navdiha.