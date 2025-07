V uniformi tudi ministri: Novak in Katičeva se poklonila knapovski dediščini

Slovenski rudarji 3. julija praznujejo svoj praznik. Letošnjega so počastili že minulo soboto s tradicionalno povorko uniformiranih rudarjev, ki se je vila vse od velenjske občine do mestnega stadiona ter tradicionalnim 64. skokom čez kožo, rudarskim običajem, s katerim ti medse sprejemajo novince. Letos jih je bilo 33. Ministrica Andreja Katič z velenjskim županom Petrom Dermolom FOTOGRAFIJE: GREGOR KATIČ Na dogodku je bil letošnji častni govornik in hkrati častni skakalec čez kožo minister za naravne vire in prostor Jože Novak, po izobrazbi krajinski arhitekt in prejemnik nagrade za življe...