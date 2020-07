V UKC Maribor umrl moški (46), policija kaznovala zdravnika

V ponedeljek zjutraj so iz UKC Maribor obvestili mariborske policiste obvestili, da je pri njih umrl 46-letni moški, ki se je pri njih zdravil od 18. junija. Poškodovanega so takrat v UKC Maribor pripeljali z reševalnim vozilom, a o tem niso obvestili policistov.



Policisti so zdaj ugotovili, da je šlo za prometno nesrečo, zato bi jih zdravniki o tem morali obvestiti. Ugotovili so, da je pokojni 18. junija okoli 10.20 kolesaril s svojim bratom po lokalni gozdni cesti Rogoza–Miklavž na Dravskem polju. Zunaj naselja Rogoza, kjer makadamsko vozišče poteka po klancu navzdol, v levem, blagem in preglednem ovinku hitrosti vožnje ni prilagodil lastnostim ceste in svojim sposobnostim. Zaradi tega kolesa ni več obvladoval in je nad njim izgubil nadzor. S kolesom je padel in se poškodoval.



Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. Kljub zdravniški oskrbi je že 6. junija zaradi poškodb padca umrl, a je bila policija o tem obveščena šele teden dni po njegovi smrti in skoraj mesec dni po prometni nesreči.



Zaradi tega bodo mariborski prometni policisti izvedli t. i. hitri postopek o prekršku, v katerem bodo izdali odločbe o prekršku pravni osebi UKC Maribor, odgovorni osebi in zdravniku, ki je poškodovanega sprejel na zdravljenje.



Letos je na cestah mariborske policijske uprave v 10 prometnih nesrečah umrlo že 11 oseb. V primerljivem obdobju lani je v šestih nesrečah umrlo šest oseb.