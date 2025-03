V Turistu je plesala tudi Melanija

Newyorški klub Studio 54 je bil v 70. letih prejšnjega stoletja najslavnejše zbirališče zvezdnikov na svetu, Slovenci pa nismo prav veliko zaostajali za dogajanjem čez lužo. V prestolnici smo leta 1980 namreč odprli podobno diskoteko, v katero so zahajali številni znani obrazi tistega časa.

Diskoklub Turist je kmalu zaslovel tudi zunaj meja po tedanji še skupni Jugoslaviji, kot tak pa je deloval do leta 1994. Lastnik Janoš Kern je leta 1981 kupil prvi par profesionalnih DJ-gramofonov v nekdanji Jugoslaviji. Prvi didžej Andrej Kokalj - Koki je deloval v diskoteki skozi vse obdobje, le leta 1988 je prestopil v konkurenčen klub Valentino – za dvojno plačo. Kokalj je v klub pripeljal tudi kolega Tomaža Pezdirca.

Tomaž Pezdirc in Andrej Kokalj - Koki v zlatih časih Turista FOTO: Arhiv diskoteke Turist

Za vročo vstopnico so čakali v vrstah. FOTO: Arhiv diskoteke Turist

1000 prodanih vstopnic je bil rekord.

Mladostno razposajeni

Najbolj obiskan dan je bil v Turistu vedno petek. Rekord v številu prodanih vstopnic, več kot 1000, čeprav je zmogljivost dovoljevala le 250 mest, so postavili oktobra 1987. Na vstop čakajoči so popolnoma ohromili promet v Tavčarjevi ulici, petek pozneje je takratna milica postavila barikade in dovolila vstop le polnoletnim.

Najbolj obiskan delavnik je bil torek, ko so imela dekleta prost vstop, kljub temu pa so takrat prodali v povprečju več kot 400 vstopnic. Zelo priljubljeni so bili četrtkovi tematski večeri, ki si jih je zamislil Dragan Bulič med letoma 1980 in 1984. »To so bili lepo obiskani četrtki, kjer sem delal dobra štiri leta, večeri pa so bili posvečeni le glasbi 60. in 70. let. Novembra 1980 smo začeli žive nastope, prišel je trio kitarista Zorana Crnkoviča, z njim pa še bobnar Pavle Ristič in basist Čarli Novak, Tomaž Domicelj, Benč, Aleksander Mežek, Dani Gančev, Veri Gorjup in drugi,« se spominja Bulič.

Dragan Bulič se veseli obletnice. FOTO: Osebni arhiv

Od 1987. do 1990. so potekali Mladinini večeri pod taktirko Andreja Ilca, Primoža Pečovnika in Mitje Vrhovnika - Smrekarja. Na začetku 90. let so se preimenovali v Studio Ljubljana oziroma Studio City, ko se je dokončno uveljavil tudi DJ Tomaž Pezdirc. Didžeju Andreju Kokalju so pomagali Uroš Vučer, Andrej Komel, Roman Marinšek, Marko Strle, Bojan Mikulan in Peter Plešec.

Napovedujejo, da bo tako kot nekoč. FOTO: Arhiv diskoteke Turist

»Tistih dni se spominjamo z nostalgijo po dobri glasbi in mladosti. V Turistu je bilo takrat zelo sproščeno in mladostno razposajeno, prve ljubezni, spoznavanja, glasba, prijateljstva, ples, koncerti. Glasba je bila predvsem funk in disko, nova romantika ter vse ostalo iz 80. in 90., nikoli preveč komercialno, zato se je tudi razlikovala od ostalih bolj strogo komercialno usmerjenih diskotek. Moj najljubši izvajalec je bil Prince,« pravi didžej Pezdirc.

Tomaž Pezdirc bo zavrtel najpomembnejše skladbe iz zgodovine diskoteke. FOTO: Osebni arhiv

28. marec v Festivalni dvorani bo v slogu 80. let.

Od Miše do Jana

Med znanimi obrazi takratnega časa je bil obisk Turista obveza. Če si bil in, si bil obiskovalec te diskoteke. Kot se spominjata Pezdirc in Bulič, so bili med rednimi gosti tudi politiki Jožef Školč, Borut Pahor, Tone Rop, igralci Mario Šelih, vsi iz družine Cavazza, Igor Vidmar, Peter Mlakar, režiserji Andrej Košak, Franci Slak, Vinci Vogue Anžlovar​, glasbeniki Pero Lovšin, Massimo Savič, Dorian Gray, Videosex, Hazard, Laibach, Martin Krpan, Agropop, Jan Plestenjak, pa Miša Molk in drugi radijci in televizijci z nacionalke. V 90. letih je bila obiskovalka tudi Melanija Knavs, zdaj Trump.

Ob 45. rojstnem dnevu pripravljajo poseben dogodek 28. marca v ljubljanski Festivalni dvorani ob 20. uri. Dogajanje bo v slogu 80. let. Glasba z gramofonskih plošč, light show z nepogrešljivo disko kroglo, na meniju bodo stock kola, bacardi in druge takrat priljubljene pijače. Prišli bodo tudi posebni gostje, ki so povezani s kultno diskoteko, DJ Andrej Kokalj, Dragan Bulič in Marko Strle, barman Slavc in številni drugi. Napovedujejo, da bo tako kot v starih časih. Pezdirc bo zavrtel najpomembnejše skladbe iz zgodovine diskoteke Turist, Bulič pa napoveduje tudi zasedbe Beatles, Rolling Stones, Kinks in Who ter Jimija Hendrixa.