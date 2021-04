V termah se izklopi

Obožuje Bled in Bohinj. Fotografije: osebni arhiv

Velika želja je obisk kraljestva muzikalov.

Poleg Pakoštanov vsako leto obišče London.

Pevecje eden izmed tistih, ki jih ne moti, če počitnice vedno preživljajo v istem kraju. Seveda skoči še kam drugam, saj je marsikje lepo. A dopusta brez Pakoštanov na obali osrednje Dalmacije med Zadrom in Šibenikom si ne predstavlja. Malo zato, ker mu je tam všeč, malo iz navade. Tja je hodil v otroštvu s starši, tja hodi tudi v odraslih letih. »Tam sem spoznal nekaj odličnih prijateljev, tudi iz tujine. Poleti se srečamo in ta druženja so res lepa,« pravi Tilen.Všeč mu je spanje v slamnatih hiškah, a njegovi dopusti niso lenarjenje. Prav nasprotno. »Ne znam si predstavljati, da bi samo poležaval na plaži. Moram kaj početi, migati. Veslam, srfam, plavam, sprehajam se,« pove. Tako v Pakoštanih kot drugje ga najbolj motijo komarji in neklimatizirani prostori. »Če se je že komarjev kdaj težko znebiti, pa klima preprosto mora biti,« poudari. Obožuje poletne večere z nastopi glasbenikov v živo. »Po možnosti takrat ležim v viseči mreži z dobrim vinom in hrano,« pravi. Med zadnjim počitnikovanjem v Dalmaciji ga niso motile niti koronske razmere. Moral se je držati predpisov, a je kljub temu užival.Čeprav prisega na Pakoštane, se rad potepa tudi po domovini. »Poleti sem del počitnic preživel na naši obali in bilo je odlično. Potikal sem se tudi po Brdih, in ker obožujem dobro vino, je bil to zame res pravi oddih,«. Če bi kdo pomislil, da Tilen obožuje samo morje, pa bi se hudo zmotil. Njegovi dopusti so zelo različni. »Včasih se povsem sam za nekaj dni zapeljem v terme, kjer izklopim telefon in preprosto uživam. Obiščem tudi hribe, res rad preživljam čas na Bledu ali v Bohinju.« Pozimi ga na morje ne vleče. »Ah, kje pa, takrat pa res ne! Je premrzlo, ha ha! Pozimi sta obvezna smučanje in sankanje.«Vleče ga tudi v tujino, vsako leto na primer obišče London. V angleški prestolnici si ogleda muzikale. Ker je velik oboževalec tovrstnih gledaliških predstav, je njegova velika želja obiskati New York, tam pa na prvem mestu Broadway, kraljestvo muzikalov. »To bi bila res pika na i!«