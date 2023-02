V takšnih odnosih je bil Miha s Saškino mamo, ki je žal že pokojna

V oddaji Poroka na drugi pogled je bilo tokrat govora tudi o tem, kako pomembno je to, da se človek razume s svojo taščo. Miha Hercog je ob tem dejal, da se mu to zdi zelo pomembno, ni pa to nujno pogoj za uspešno zvezo. »Če imaš osebo rad, sprejmeš tudi čudno taščo,« je dejal.

»Jaz sem s taščo imel zelo lep odnos, sicer je žal pokojna,« je dejal Miha in se nato popravil, da s tem seveda misli bivšo taščo, torej mamo Saške Lendero. Dodal je še, da se tudi z bivšim tastom še vedno dobro razume. »Saj smo ljudje ... to je važno,« je poudaril.

Tanja Kocman pa je razkrila, da je imela v preteklosti z nesojenimi taščami vedno srečo oziroma lep odnos. »Dejansko so mi bile včasih tašče ljubše od fantov, s katerimi sem bila. Tako da bi je bilo na koncu bolj žal družine kot njega samega,« je dejala z nasmeškom.