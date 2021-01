V studiu Ote Roš se je pojavil ameriški politik, viden tudi ob Janezu Janši

Senator Vermontaje postal pravi spletni hit, potem ko so ga kamere ujele, kako skorajda zdolgočaseno v mrzlem vremenu sedi in čaka na inavguracijo. Njegovo fotografijo so prilepili na vse mogoče lokacije in spletnim šalam kar ni videti konca. Pojavil se je tudi v studiu 24ur in v slovenskem parlamentu, saj domišljija ustvarjalcev ne pozna meja. Takole se je virtualno pojavil ob voditeljici​Senatorja, ki je postal zvezda tudi zaradi svoji rokavic, so prilepili tudi v slovenski parlament, in sicer tik ob predsednika vlade,Sanders je sicer nekdanji izzivalecna predizboru demokratov za predsedniškega kandidata in bi moral biti zato na inavguraciji najbrž precej slabe volje. Mogoče pa ga bodo njegove podobe ob zvezdnikih spravile v boljšo voljo. Ena najbolj posrečenih vključuje tudi slovensko košarkarsko zvezdoOglejte si še nekaj posrečenih montaž ameriškega senatorja v popularna okolja.