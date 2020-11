V studiu nacionalke voditeljica doživela napad smeha (VIDEO)

Priljubljena voditelja Vikend paketa na TV Slovenijainsta v zadnji oddaji le še potrdila, da sta izjemno simpatičen voditeljski par. Robežniku se je zgodil manjši spodrsljaj, ko se je želel usesti na sedežno garnituro, s katere je nato skoraj padel. Sovoditeljica je ob pogledu na padajočega Robežnika prasnila v smeh in se vse do zaključka oddaje na ta račun dobro nasmejala.»Najlepše je, ko gredo stvari narobe. A ne, Bernarda?« je njen smeh komentiral kar Robežnik sam. Bernardo je spontani dogodek tako nasmejal, da ji je komaj uspelo izpeljati oddajo do konca, del njenega besedila pa je kolegialno prevzel kar sovoditelj.Poglejte si zabavni in nenačrtovani utrinek iz studia.