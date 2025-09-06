POROKA LETA

V Strunjanu vse nared za poroko Goloba in Gabrove! Celo narava je na njuni strani

Narava se je zaljubljencema priklonila. Na Primorskem bo popoldne precej jasno s šibko burjo ...
Fotografija: Pogled na Vilo Tartini, kjer se bosta poročila. FOTO: Jgz Brdo
Pogled na Vilo Tartini, kjer se bosta poročila. FOTO: Jgz Brdo

S. N.
06.09.2025 ob 12:37
S. N.
06.09.2025 ob 12:37

Strunjan danes živi v znamenju ljubezni. V luksuzni Vili Tartini bo svojo izbranko Tino Gaber pred matičarja popeljal premier Robert Golob. Slovenija že tedne čaka na trenutek, ki bo, pa čeprav za zaprtimi vrati, nedvomno zaznamoval letošnje leto.

Narava se je zaljubljencema priklonila. Na Primorskem bo popoldne precej jasno s šibko burjo, temperature se bodo dvignile do 28 stopinj Celzija. Ravno pravšnje razmere, da bo v lahkem vetriču nežno zaplapolala Tinina poročna obleka, pričeska pa bo ostala brezhibna. Neviht, dežja ali drugih vremenskih nevšečnosti danes ni pričakovati – nič ne bo skalilo velikega dne.

image_alt
Poglejte, s čim je Tino Gaber pred poroko presenetil hrvaški premier (FOTO)

Črna folija proti radovednim pogledom

Kot smo poročali že včeraj, bo ljubezenska zgodba para, ki traja tri leta, danes dosegla vrhunec. Prizorišče ob obali je skrbno zaprto pred očmi javnosti. Grmičevje okoli vile je prekrito s črno folijo, da bi mladoporočenca in goste ubranili pred neželenimi pogledi. Na Facebookovi strani Strunjan so ob posnetku zagrajene vile hudomušno zapisali: »No pa je zagrajena Villa Tartini za jutri. Ne bomo lovili šopka.«

Poroka bo potekala za zaprtimi vrati, brez medijev in državnega protokola, kot smo že pisali. Več o tem lahko preberete v spodnjem članku. 

image_alt
Še malo, pa bosta Golob in Gabrova dahnila »da«! Takšen je danes pogled na prizorišče (FOTO)

Slovenija čaka na prvi pogled

Čeprav bo poroka intimna in skrbno varovana, bo dogodek spremljala vsa Slovenija. Sonce, burja, ki se je umirila, in morje, ki se blešči v ozadju – vse kaže, da bo Strunjan danes prizorišče pravljične poroke leta.

Popoldne bomo na našem portalu poroko spremljali v živo.

image_alt
Razkrivamo, kdo bosta družici Tine Gaber, obleko kupila v Zagrebu (Suzy)

