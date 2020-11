Spremembo lahko naredimo edino, ko smo dovolj močni.

Da vsestranska, ki smo jo pobliže spoznali v šovu Kmetija, marsikaj počne malce drugače od večine ljudi, ne preseneča prav nikogar več. V novi knjigi Usodna energija je nadgradila in oplemenitila resnično zgodbo danes 89-letne gospe z bogatimi izkušnjami. »Svoje življenje je začela živeti šele v zrelih letih, ker je bila kot otrok šolana med nunami. Seks je bil zanjo tabu, svojih spolnih organov se sploh ni smela dotikati. Spoznala je 30 let mlajšega ljubimca in ta jo je popeljal v čarobni svet tantričnih užitkov in orgazmov. Založnik je moj prijatelj, ki je prebral mojo prvo in drugo knjigo. Videl je potencial, da lahko obogatim in oplemenitim zgodbo s svojim tantričnim znanjem in izkušnjami s spolno energijo, glede na svoje terapevtske tantrične masaže za moške, skupinske delavnice, seanse s pari in poglabljanje ter kreiranje življenja v obilju s svojo spolno energijo,« pravi. Zgodba gospe pa ni edini razlog, da je napisala knjigo.»V spolnosti so ljudje zaspali, živijo na avtopilotu in od nekdaj je bila spolna energija tabu, zatirana, saj izhaja iz zgodovine kot najmočnejša prasila, s katero delaš čudeže. Ta moč je bila ženskam odvzeta in zdaj jo želim vrniti vsakemu posamezniku, da se poveže z njo in jo uporablja za kreacijo lepšega življenja, da se odpre brezmejni orgazmičnosti. Opogumila sem se za nov preboj v knjižnih uspešnicah. Dovolj sem pogumna in verjamem, da je to obdobje pomembno za našo notranjo moč. Spremembo lahko naredimo edino, ko smo dovolj močni in ko imamo trdno postavljen svoj notranji steber, ko zakoreninimo svoje temelje. Knjiga Usodna energija je posebna in podira vse ovire, zidove ter gradi mostove med žensko in moško spolno energijo. Ni nujno, da smo zaprti doma, ker imamo v sebi ves svet in rastemo z notranjimi spoznanji,« razlaga. Prepričana je tudi, da bo vsak, ki bo knjigo prebral, deležen ogromnega darila in celostne spremembe v spolnosti. Sicer pa tudi Anna, ki ji sicer ni dolgčas in je zaposlena z delom, komaj čaka, da se začnejo razmere umirjati in da se življenje vsaj počasi in vsaj malce vrne v ustaljene tirnice.