V šovu pred oltar stopil že tretji par, a nevesta ni začutila ničesar

V novi epizodi Poroke na prvi pogled si je večno zvestobo obljubil že tretji par, in sicer 49-letna Monja z Jesenic in 45-letni Janko s Ponikve. »Želim si osebo mojih let, da bova lahko skupaj preživela še ta leta, ki so nama ostala,« je pred poroko dejal ženin.

Monja je na poti pred oltar povedala, da jo resnično zanima, ali si bosta všeč. »Mašina, kako luštna ženska,« so bile prve besede, ki jih je izustil Janko. Ženin je kasneje priznal, da mu je novopečena žena všeč, a da je precej umirjena. Monja pa je razkrila, da med fotografiranjem ni začutila ničesar, kar bi jo spodbudilo k temu, da bi si želela dotikov in poljubov. Po drugi strani pa je prijateljici priznala, da se veseli poročnega potovanja ter da jima bo dala možnost, saj da Janko »'izgleda' v redu fant«.

Janko je opazil, da se ga je Monja sprva malce ustrašila. »Ko sem stopil korak nazaj, se je malce sprostila.« Nato sta zaplesala tudi poročni ples, za mizo pa sta oba sedla nasmejana.

Monjin sin: Ko sem ga videl, sem postal živčen

Izbira ženina pa ni najbolj navdušila Monjinega sina, ki je prepričan, da njegove mame ni vreden nihče. »Ko sem čakal ženina, nisem bil niti malo živčen. Sem pa postal živčen, ko sem ga videl,« je dejal. Monja je razkrila, da ji sinovo mnenje veliko pomeni. »Če mu kaj ne bi bilo všeč, bi bila zame zadeva zaključena.« A tudi sin se je kasneje malce omehčal in ji povedal, da je vesel zanjo.