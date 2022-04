V šov vstopa nov par: Danico zaznamovala tragična izguba moža (FOTO)

V šov Poroka na prvi pogled vstopa nov par, ki bo poskusil srečo na skupni poti in izkusil radosti in izzive zakonskega življenja. To sta 43-letna Danica in 40-letni Aleksander. Vsak ima po dva otroka iz prejšnjega zakona, tako da utegnejo postati lepa družinica, v kolikor bo eksperiment uspel.

Ustvarjalci šova so na družbenih omrežjih že predstavili bodoča ženina in nevesto. Kot so razkrili, je Danica v življenju že izkusila pravo ljubezen, zato pravi, da bodočega ženina čaka težka naloga. Zelo mlada se je poročila z ljubeznijo svojega življenja, a nesrečen dogodek je pripeljal do tega, da je postala mati samohranilka dveh otrok, ki ji v življenju pomenita največ. Danica zatrjuje, da v življenju ni osamljena, saj ima dva otroka, živali in ožji krog prijateljev, a je bila preizkušnja ob tragični izgubi moža vseeno težka.

40-letni Aleksander je po poklicu osebni trener in reiki terapevt, ki ima iz prejšnjega razmerja dva otroka, na katera je zelo navezan. Zase pravi, da je človek avantur, ampak ne v ljubezenskem smislu, temveč v življenjskem, saj rad potuje in raziskuje. »Zame so v vsakem razmerju in odnosu pomembni trije temelji: spoštovanje, iskrenost in zaupanje,« pravi. Priznava, da se boji, da bi bil prizadet, a hkrati meni, da je v življenju dobil že precej debelo kožo.