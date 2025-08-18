POROKA NA PRVI POGLED

V šov o porokah prihaja nekdanji slovenski pevec: v vezi je bil z Mirelo, vabili so ga v porniče

Trenutno je razkritih šest moških, ki so v slovenski različici šova Poroka na prvi pogled, pripravljeni tvegati vse.
Fotografija: Sandi Kojić je postal znan kot zmagovalec šova slovenski Dvor. Po zmagi je prejel ponudbe za nastope in sodelovanja pri reklamnih kampanjah. Glasbeno je nastopal po državah nekdanje Jugoslavije. Prav tako si je prizadeval za igralsko kariero in je pridobil manjšo vlogo v hollywoodski komediji The Clapper.  FOTO: Arhiv S. N.
Sandi Kojić je postal znan kot zmagovalec šova slovenski Dvor. Po zmagi je prejel ponudbe za nastope in sodelovanja pri reklamnih kampanjah. Glasbeno je nastopal po državah nekdanje Jugoslavije. Prav tako si je prizadeval za igralsko kariero in je pridobil manjšo vlogo v hollywoodski komediji The Clapper.  FOTO: Arhiv S. N.

Na Planet se že 31. avgusta vrača slovenska različica šova Poroka na prvi pogled. Dvanajst samskih bo pred oltar prvič stopilo z neznancem in morda našlo pravo ljubezen. Trenutno je razkritih šest moških, ki so pripravljeni tvegati vse.

Najbolj znan obraz med njimi je zagotovo Sandi Kojić 39-letnik iz Ljubljane. Gre za podjetnika in nekdanjega profesionalnega pevca. Nekoč žurer, danes umirjen oče. Samozavesten, direkten in včasih trmast, rad provocira, a ne prenese pametovanja. Išče zabavno in pristno žensko, staro od 29 do 49 let, ki zna uživati v življenju, a ni opravljivka. Videz mu ni več na prvem mestu, odvrnejo pa ga lepotni popravki. Otroci od prej pa mu niso ovira.

Sandi Kojić. FOTO: Planet TV
Sandi Kojić. FOTO: Planet TV

Spomnimo, Sandi je znan tudi po zmagi v slovenski različici šova Dvor in sodelovanju v srbskem šovu Zadruga  V preteklosti je bil vidno prisoten tudi na slovenski estradi, saj je bil v razmerju z zmagovalko slovenskega Big Brotherja, Mirelo Lapanović ter se v šovu Bar poljubljal s tekmovalko Ivono Pavlović. Pred leti je celo priznal, da ga vabijo v pornoindustrijo

Matjaž Gorkič (46) iz Nove Gorice je podjetnik, odbojkar in oče dveh hčera. Navihan, energičen in igriv. Rad meditira in obiskuje terapije, gledalci pa ga poznajo iz oddaje Večerja za 5. Išče pristno, svetlolaso žensko, ki zna blesteti tako na večerji kot na pikniku.

Denis Bajrić (27) iz Ljubljane je zdravstveni tehnik na UKC Ljubljana in osebni trener. Dominanten, direkten in romantičen. Rad kuha, skrbi za videz in si želi tradicionalne, urejene partnerke s stabilno službo. Obožuje dolgolaske.

Matic Škrbec (32) iz Ljubljane je letališki delavec, učitelj joge in vegetarijanec. Verjame v energijo, meditira in obožuje naravo. Išče iskreno, športno dekle brez otrok, ki si želi družine.

Peter Wolf (43) iz Ljubljane je ločeni oče ene hčerke. Zgovoren, vedno dobre volje in družinsko usmerjen. V odnosih preveč ustrežljiv, zato išče skromno in pristno žensko, ki mu bo dala občutek, da je na prvem mestu.

Andrej Štrk (54) iz Celja pa je odja varnostne službe, nekdanji direktor in oče odrasle hčerke. Šarmanten, dobrosrčen in veren. Rad pomaga in skrbi za druge. Išče urejeno, skladno in zgovorno žensko, a ne takšno, ki bi živela na družbenih omrežjih.

 

FOTO: Planet TV
FOTO: Planet TV

 

