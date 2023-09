V SMG napovedujejo vstop v sezono ljubezni (FOTO)

Slovensko mladinsko gledališče se v sezoni 2023/24 sooča z dialektiko ljubezni in moči, kajti moč brez ljubezni je nasilna in brezobzirna, ljubezen brez moči pa anemična in sentimentalna. V lahkotnem večeru zadnjih poletnih dni so predstavili program, ki ga lahko pričakujemo vse tja do maja.

Oktobra bo premiero doživelo magistralno besedilo Tonyja Kushnerja Angeli v Ameriki v režiji Nine Rajić Kranjac; za to priložnost ga je prevedla Sovretova nagrajenka Katja Zakrajšek. Decembra bo na sporedu praizvedba Argonavtov: besedilo bo po motivih istoimenske avtobiografske/avtofikcijske knjige Maggie Nelson, ki je v odnosu s transosebo in si želi ustvariti družino, pripravil Tomasz Śpiewak, glavnina projekta bo temeljila na raziskavi, v kateri bodo sodelovali netipični, nenormativni pari in družine ter aktivisti, ki se za njihove pravice borijo v Sloveniji.

Predstavitev programa je popestril delček predstave zavoda Emanat, Tatovi podob.

Goran Injac, umetniški vodja gledališča, ter Urška Brodar, dramaturginja, se veselita sezone, ki bo osvetljevala ljubezen.

Od vojne do Prepelke

Druga generacija Mladega Mladinskega, programa za vključevanje mladih v gledališče in javni diskurz, pripravlja uprizoritev Umetnost vojne/umetnost miru, ki bo premiero doživela januarja 2024. Vodja projekta in režiserka predstave je Ana Duša, ki je na predstavitvi programa pojasnila, da je bilo izhodišče za predstavo vojna v Ukrajini, gnetivo pa Sunzijevo delo Umetnost vojne. Marca bo na sporedu premiera predstave Slovenija šteje; gre za avtorski projekt priznanega nemškega režiserja Sebastiana Nüblinga, sezono pa bodo sklenili s Prepelko, zgodbo za vso družino, ki bo v režiji Vita Tauferja nastala po besedilu Andreja Rozmana - Roze.