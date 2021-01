V Sloveniji zaprti v občine, slovenski kriptomilijonar pa takole v Dubaju (VIDEO)

Eden najbogatejših Slovencevje eden naših redkih rojakov, ki mu ni nerodno pokazati, kako živijo bogataši. Pred dobrim letom se je z Malte preselil v Dubaj, kjer je letos tudi praznoval živahno novo leto. Družbo so mu delali prijatelj in mnoge spremljevalke, ki so se fotografirale ob domnevno samskem Merlaku.Družba je najdaljšo noč v letu preživela na Merlakovi posesti v Dubaju, ki bi mu jo mnogi zavidali. V Sloveniji smo bili pri proslavljanju novega leta omejeni na družinske člane, zato ni nenavdano, da so pod objavo sledili komentarji, ali gre morda za lepotno tekmovanje za najlepšo na svetu in ugotovitve, da je res pravi srečnež.Merlak je obogatel s kriptovalutami, po prodaji svojega podjetja Bitstamp pa danes skoraj nima več stiska s svetom krpitovalut in se je posvetil delu na področju nepremičnin in energetike.