V Sloveniji imamo najboljše razmere za življenje

Tako kot številni Slovenci in Slovenke je tudi glasbenik Challe Salle letošnje poletje izkoristil za odkrivanje prelepih kotičkov naše deželice. Daljšemu dopustu se ni odpovedal zaradi novega koronavirusa, temveč zaradi številnih projektov, ki so kljub situaciji zaznamovali njegovo leto. Prizna, da si je privoščil petdnevni oddih na Bledu, ki ga je navdušil, obiskal pa je še druge slovenske kraje, ki so ga očarali.



»Bled mi je pri srcu zaradi jezera in lepe narave pa tudi različnih dejavnosti, ki jih ponuja. Mariborsko Pohorje mi je ljubo zaradi narave in zato, ker tam živi moj dobri prijatelj Kori. Vrhnika zato, ker je moj domači kraj, Ljubljana pa je preprosto super mesto, kjer se vedno kaj dogaja,« pove in doda, da na Bledu najraje skoči v jezero in se vozi s kolesom. »Ko sem bil letos tam, sem imel občutek, da sem v tujini. Maribor mi je pri srcu predvsem zaradi prijatelja Korija in družbe, pozimi se vozimo z motornimi sanmi, poleti pa s štirikolesniki. Na Vrhniki živim že vse življenje, zato je tukaj ogromno lepih spominov in priložnosti za različne dejavnosti. Je mirno mesto z lepo okolico, pa še hitro si v prestolnici. Na Ljubljano sem navezan, ker sem skoraj vsak dan tam že od srednje šole. Tam imam glasbeni studio, treniram boks, hodim na kosila, sestanke in tako naprej. Vsako izmed teh mest pa me je navdušilo tudi s kulinariko in dobrimi ljudmi,« je navdušen nad lepotami Slovenije, ki jo ima rad, ker je njegova.



»Poleg tega je super država za življenje. Mislim, da imamo pri nas najboljše razmere za življenje, poleg tega lahko vsakogar očarata pestra, zelena pokrajina in okolica. Čeprav je država majhna, je zelo raznolika in hitro prideš z enega konca na drugega. V zadnjih dveh letih sem imel več kot 150 koncertov po različnih mestih in sem Slovenijo še bolje spoznal. Vsak del je nekaj posebnega, od naravnih lepot, kulture, dogodkov do kulinarike, in seveda povsod najdeš dobre in prijazne ljudi,« sklene.