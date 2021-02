V SD z novim predsednikom? Podpisan je Han

Ustvarjalcem oddaje se je zgodila manjša nevšečnost. FOTO: Zaslonski Posnetek, Tvs

V večernem Dnevniku na TV Slovenija so v prispevku ali bo direktor UKC Ljubljananovi zdravstveni minister med političnimi strankami preverjali, ali ima Poklukar njihovo podporo.Ustvarjalcem oddaje se je pri podpisu nekoliko zalomilo in so pri izjavizapisali, da gre za predsednika SD.Ne glede na to, ali se bodo v stranki v prihodnje morda dogajale spremembe v tej smeri, pa velja, da se je pri podpisu zgodil lapsus in da Han ostaja poslanec in vodja poslanske skupine SD, medtem ko stranko še naprej vodiHan je v izjavi dejal, da je izbor Poklukarja za zdravstvenega ministra dober, a da se boji, da gre le za premišljeno politično potezo pred konstruktivno nezaupnico vladi.