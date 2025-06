V Rušah je bilo živahno in sproščeno, organizirali so zDRAVAnturo (FOTO)

V teh dneh je bilo ob reki Dravi v Rušah živahno in sproščeno, saj so Športni park Ruše, Občina Ruše ter društvo Puresport uspešno organizirali prireditvi zDRAVAntura in Ruška plaža, na katerih je bilo poleg uživanja na soncu na voljo še obilica športnih, zabavnih ter rekreativnih aktivnosti.

Udeleženci vsako leto prejmejo majico z zabavnim sporočilom. Na fotografiji Nelly Leva ter Vesna Glavendekić, ŠPR.

»Za nami je uspešna 5. zDRAVAntura, tradicionalni avanturistični spust po reki Dravi do Limbuškega nabrežja, kjer se udeleženci sprostijo, razmigajo in povežejo z naravo,« je poudarila Lucija Smolnik, direktorica ŠPR.

Stane Kocutar, radijski urednik in skrbnik najstarejše trte, ter Boris Sovič, nekdanji mariborski župan, v družbi Stanka Zoreca, naj prostovoljca 2017 ter flosarja na Dravi FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Popoldanske aktivnosti na prireditvi Ruška plaža, ki poteka vse od leta 2019 in je del projekta Dnevi športa s podporo Fundacije za šport, pa so združile različne generacije v duhu gibanja in poletnega veselja.« Veslanje s kajaki in kanuji je v zadnjem času ponovno v porastu, saj privabi tako otroke kot tiste starejše. Najmlajše je tokrat očarala pravljična tovarna milnih mehurčkov, športne igre društva Športni junak pa so spodbujale zabavno rekreacijo.

Urška Repolusk, županja Ruš, Dejan Rebernik, Samira Awadalla ter Mihaela Osrajnik

S kanujem po Dravi se je popeljala tudi Anita Kovačič, vodja stikov z javnostjo na PU Maribor.