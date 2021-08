V radijsko voditeljico zabrisal polno otroško plenico (FOTO)

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Radijska voditeljicate dni s partnerjemin njunim dojenčkomuživa na počitnicah v enem od priljubljenih letovišč za Slovence. V kateri državi se nahaja, Jerica sledilcem ni razkrila, je pa povedala, da so se tja odpravili z letalom in preko agencije. Mnogi ugibajo, da družina, ki je na počitnicah s petmesečnim sinčkom, čofota nekje v Grčiji.Jerica svoje dnevne starševske prigode vestno deli s prijatelji na instagramu. Medtem ko je v eni od objav v kopalkah in v zapeljivem mrežastem pregrinjalu razlagala o plažni modi mamic po porodu, kakšne nedrčke je dobro nositi, je vanjo nepričakovano nekaj priletelo. Za trenutek je obnemela, izjavila »Timo, nooo« in nadaljevala s svojim govorom. Pozneje je sporočila, da je Tim vanjo vrgel polno plenico, torej polulano in pokakano.Starša se v novi vlogi odlično znajdeta. Medtem ko je Jerica svetuje mamam, Tim preoblačil otroka in hvali svojo drago, da je zelo lepo oblečena. Dopust kot mora biti.