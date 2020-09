Vpričo novinarjev se je Šiško slekel in pokazal nago rit (VIDEO)

Andej Šiško se preoblači. FOTO: Zaslonski posnetek

V državnem zboru (DZ) so danes obravnavali predlog o dopolnitvah zakona o varstvu javnega reda in miru, s čimer si želi opozicija zakonsko omejiti delovanje vard. V DZ je želel vstopiti tudiskupaj s člane Štajerske varde, a so jim to pri vhodu preprečili. Razlog? Nosili so vojaške uniforme.Šiško ni izgubljal časa in se je preoblekel kar na pločniku pred hramom demokracije in vsem mimoidočim verjetno nič hudega sluteč in verjetno nenamerno pokazal zadnjico. Potem ko so se vsi preoblekli, so jim bila vrata odprta, poroča TV Slovenija.Oglasil se je tudi predsednik DZ, ki je dejal, »da vojaškim in podobnim uniformam (razen izjemoma) ni mesta v DZ. Hišni red določa, da se lahko v prostore DZ vstopa le dostojno oblečen.«