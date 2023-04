V Planici prišlo do nenavadnega srečanja Urbanije in Kučana, padale tudi grožnje

Kot že vemo, so prireditelji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici zaradi premočnega vetra odpovedali prvo posamično tekmo. Očitno sta bila na na odpovedani tekmi tudi Uroš Urbanija in Milan Kučan.

»Srečam pri vhodu v gostilno v Ratečah Milana Kučana. Ker je star, mu pridržim vrata. On pa me vpraša: a vi ste še na prostosti. Začuden ga pogledam in vprašam, če je on še na prostosti. Odgovori mi, da ja. In jaz njemu: potem sva oba še na prostosti,« je o nenavadnem srečanju zapisal v. d. direktorja Televizije Slovenija in v tvit dodal ključnika grožnje in primitivnost.