V oddajah, kjer je sodelovala tudi Tina Gaber, so za prizadete v poplavah zbrali toliko denarja

Akcijo zbiranja denarnih sredstev za prizadete v avgustovski ujmi je v sodelovanju s Slovensko karitas pripravil tudi Planet TV. V okviru projekta Planet pomaga so v dobrodelnih oddajah Milijonar z dobrodelno dražbo rumene majice s kolesarske dirke po Franciji ter s pomočjo prispevkov gledalcev zbrali 70.092,00 evra, so sporočili s Planet TV.

Pomemben del projekta Planet pomaga: poplave 2023 se je odvil v nedeljo, 3. septembra, ko je potekal večer dobrodelnosti. Gledalci so si lahko ogledali posebno studijsko oddajo projekta, humanitarno oddajo priljubljenega podkasta Fejmiči z Gašperjem Bergantom in Žanom Papičem ter oddajo dobrodelni Milijonar, v kateri so sodelovali partnerka premierja Roberta Goloba Tina Gaber, pevka Saša Lendero in igralec Marko Miladinovič, so še navedli.