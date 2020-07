V objemu milijonarja in ženskarja

Milijonar je profesionalni igralec pokra, znan po razkošnem življenjskem slogu in lepih dekletih, ki ga ves čas obkrožajo.

nekoč priljubljena otroška zvezdnica, danes pa podjetnica, je znana kot velika ljubiteljica potovanj. Letos so ji sicer počitnice v oddaljenih krajih padle v vodo, se je pa zato z možemin sinovomainpodala čez mejo k Hrvatom. Odpotovali so na Korčulo, kjer pa se je Hajdi znašla v situaciji, ki je zlepa ne bo pozabila.Tam se je namreč dobesedno zaletela v milijonarja in velikega ženskarja, ki je še posebno znan po svojih provokativnih objavah na instagramu. Na njegovem profilu namreč ne manjka pomanjkljivo oblečenih mladenk, ki mu družbo delajo tudi v Dalmaciji.Hajdi je o nenavadnem srečanju z Američanom, ki živi življenje, polno razkošnih avtomobilov, prsatih lepotic, jaht in glamuroznih zabav, povedala, da je preprost in prijazen možakar, ki pa je imel tudi tokrat ob sebi delegacijo lepotic. Ko ga je prosila za fotografijo, ni bil prav nič vzvišen, temveč je njeni želji ustregel, Hajdi pa mu je za to hvaležna, saj ne skriva, da ga tudi ona na instagramu spremlja že nekaj let.