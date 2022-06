V nesreči umrl znani slovenski glasbenik: prijatelji žalujejo

V tragični prometni nesreči pri Murski Soboti je umrl znani pomurski glasbenik, poročajo lokalni mediji. Gre za 60-letnega Žarka Sreša, ki je bil član prekmurske glasbene skupine Avantura in bobnar skupine D'Kwaschen Retashy.

Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zavijal levo v smeri naselja Satahovci in odvzel prednost vozniku mopeda, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

Oglasili so se njegovi glasbeni prijatelji iz skupine D'Kwaschen Retashy, ki so se pokojnemu Žarku poklonili z ganljivimi besedami. »Z neizmerno žalostjo v srcu vam sporočamo, da je včeraj tragično preminil Žarko Sreš. Žarko je bil spoštovan in ljubeč mož, oče, sin, brat, prijatelj in član skupine D'Kwaschen retashy. Hvala za vsa izrečena sožalja in hvala vsem, ki stojite družini ob strani v teh težkih trenutkih. Nikoli se več ti ne bomo rekli 'Žarko... zaropotaj!' Pa vseeno boš za vedno z nami. Radi te imamo!«