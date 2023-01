V Milijonarju vprašanje o Jezusu, poslušalci tega radia so ogorčeni

V priljubljeni oddaji Milijonar so tekmovalcu zastavili malce nenavadno vprašanje. »V Svetem pismu lahko preberemo, da je imel Jezus – koliko bratov?«, možni odgovori pa so bili »nobenega«, »dva«, »tri«, »štiri«. Tekmovalec je voditelju Juretu Godlerju povedal, da ni veren ter prosil za pomoč – klic v sili. Klicani je odgovoril, da je pravilni odgovor »štiri«, kar se je pozneje izkazalo za pravilno.

Kot sedaj piše Radio Ognjišče, so nekateri njihovi poslušalci izrazili ogorčenje in dvom nad pravilnim odgovorom. Katehistinja in učiteljica krščanske duhovnosti, s. Meta Potočnik je za omenjeni verski portal odgovorila: »V Novi zavezi je kar nekaj vrstic, ki govorijo o Jezusovih bratih in sestrah (Mr 3,31; 6,3; Lk 8,19-20 ...). Po katoliškem pojmovanju so to njegovi bratranci in sestrične, medtem ko protestanti večinoma trdijo, da so to krvni bratje.« Ob tem so na portalu dodali, da so se snovalci oddaje morda sklicevali na kakšnega od apokrifov ali pa na stališče protestantskega izročila, a to bi pa ob vprašanju morali navesti.

Planet TV, kjer se kviz predvaja, še ni poslal pojasnila za javnost ...