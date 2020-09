V Masterchefu dišalo po morju, za Tanjo usoden ježek

Morski ježek kriv, da Tanja zapušča šov

Tokrat je v Masterchefu Slovenije zadišalo po morju, saj so tekmovalci morali pripraviti različne ribje jedi. Losos, sardele, romb in še kaj je povzročalo kar nekaj sivih las tekmovalcem.Tokrat so se za nadaljnji obstanek borili članamodre skupine,in, ki jo je vodjadoločila za najmočnejši člen, so sodniki namenili prednost. Sama je lahko izbrala ribo, s katero je želela kuhati, nato je ribe razdelila še med sotekmovalce. Je pa Jerneja jasno povedala, da si želi, da bi kot največjo konkurenco, najraje videlaizločitev.Na izločitveni test so morali trije najslabši tekmovalci, ki so se morali ukvarjati s pripravo morskega ježka.Črna predpasnika sta tako dobili Tanja in Kristina, Jerneja pa je izvedela, da ni dobro izkoristila svoje prednosti. In preden se je test začel je celo jokala: »Nočem še domov, mi je preveč do tega.« In kot so dejali sodniki velikih razlik med Tanjo in Jernejo bilo.A ko so na koncu povprašali tekmovalke ali bodo šle domov ali ne, je Tanja pravilno odgovorila. Tako se je morala zaradi morskega ježka posloviti iz kuharskega šova.