V Mariboru se je dogajalo, na dveh odrih je bilo več kot 80 govorcev (FOTO)

Podim konferenca, ki jo Tovarna podjemov v sodelovanju s partnerji organizira že 45 let, velja za enega najvplivnejših startup in tehnoloških dogodkov v širši evropski regiji. Je platforma, ki spodbuja razvoj startup ekosistema regije Alpe-Adria in Zahodnega Balkana ter ustvarja poligon za pisanje uspešnih podjetniških zgodb ter drznih inovativnih idej.

Tudi tokrat so v obliki tridnevnega dogodka na obrežje reke Drave pripeljali več kot 1000 aktivnih udeležencev z vseh koncev sveta, 58 skladov tveganega kapitala in drugih vrst vlagateljev, ki opravljajo več kot 8,2 milijarde evrov vredne investicijske sklade, namenjene vlaganju v startupe.

Sandra Auer, ki že nekaj časa skrbi za Podimov profil na TikToku, je kramljala z vplivnico Žano Posavec.

Nastopilo je več kot 80 govorcev, predstavili so 188 startupov iz 23 držav, zmagovalec prireditve Podim pitching competition pa je postalo avstrijsko podjetje Infrared.city, ki je prejelo največ glasov tako strokovne komisije kot publike v dvorani in prek spletnih kanalov. »Zmagovalec je prejel mesto v investitorskem programu The Fundraising Bootcamp, ki ga vodi investitor in podjetnik Francois Mazoudier. Omogočil mu bo dostop do novih znanj, kontaktov in pomagal pri pridobivanju investicij,« sta povedala Urban Lapajne in Matej Rus iz Tovarne podjemov, ki sta tudi poudarila, da je vse polfinaliste tekmovanja nagradil še Infobip v višini 10 tisoč evrov, finaliste pa s 15 tisoč evri. Infobip je posebno nagrado podelil startupu Skillplate iz Bolgarije, ki bo prejel storitve podjetja v vrednosti 30.000 evrov.

Gregor Rebolj, partner pri Silicon Gardens, je z več kot 100 prijavljenimi v Sodnem stolpu v Mariboru užival v poker večeru.

Elnaz Sarraf iz Roybi (ZDA) je predstavila mini robota, ki bo zamenjal človeka pri vzgoji otrok.

Matevž Frangež, sekretar na MGŠT, je nagrado za najboljši startup predal Angelosu Chronisu, direktorju startupa Infrared.city.

Prodornemu mariborskemu didžeju Mihu Šmigocu - Maynamicu se je pridružila podjetnica Andrea Mladin.