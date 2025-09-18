Mestna hiša v Ljubljani je bila znova prizorišče enega najbolj prepoznavnih kulturno-družbenih dogodkov v prestolnici. Dragon's Ball je že enajstič združil umetnost, poslovno odličnost, vizijo prihodnosti in družbeno odgovornost ter s tem še utrdil svoj ugled kot dogodek, ki presega zgolj zabavo. Pod častnim pokroviteljstvom ljubljanskega župana Zorana Jankovića ter v sodelovanju s Turizmom Ljubljana in Slovensko turistično organizacijo je bil letošnji večer posvečen temi Umetna inteligenca in človeštvo. Razprava o vlogi umetne inteligence je odprla vprašanja, kaj pomeni ostati človek v dobi algoritmov, kako ohraniti človečnost in empatijo, ko stroji že »mislijo«.

Za glasbeno presenečenje večera je poskrbela operna pevka Irena Yebuah Tiran, velika promotorka in zagovornica strpnosti in prijaznosti.

Solastnik turistične agencije Luxury Slovenija Mattej Valenčič, ki je z Matejem Knificem leta 2014 zasnoval Dragon's Ball, je v nagovoru spomnil na misel Alana Turinga in poudaril, da je največji kapital družbe še vedno solidarnost in dostojanstvo, ne podatki in silicij. Za izbrano družbo gostov iz sveta umetnosti, medijev in poslovnega okolja so pripravili svečano večerjo, ki je razkrivala bogastvo slovenske kulinarike. Uvod v kulinarično doživetje je zaznamoval nastop plesne skupine En-Knap, za glasbeno kuliso pa so poskrbeli pevki Flora Ema Lotrič in Jana Šušteršič, violinistka Maša Golob ter saksofonist Primož Fleischman. Dogodek je znova poudaril svojo družbeno odgovorno noto s podelitvijo nagrade Pink Dragon Award, namenjene posameznikom, organizacijam in podjetjem, ki krepijo vključenost, vidnost in spoštovanje raznolikosti.

Pevka Flora Ema Lotrič, violinistka Maša Golob, nekdanja zmagovalka Talentov Jana Šušteršič in saksofonist Primož Fleischman so prisotne zazibali v prijetne ritme.

Matej Knific in Mattej Valenčič, ustanovitelja in direktorja agencije Luxury Slovenia, sta se letos ukvarjala z empatijo v času, ki ga vse bolj vodijo stroji.

Ob 22. uri so se vrata Mestne hiše odprla širši javnosti in začelo se je pravo zmajevo slavje. Na dveh plesiščih so glasbeni gostje, sedem DJ-jev, glasbena skupina in izjemne vokalistke, dvignili na noge več kot 400 obiskovalcev.

Pevec Matjaž Kumelj je užival v družbi prijateljev.