V Ljubljani so viseli z vrha stolpnice (FOTO)

Voditelj in glavni vokal skupine Jaka Peterka FOTO: ARHIV SKUPINE

Ljubljani se obeta koncert, kot ga prestolnica še ni videla. Hitradio Antena je pripravil edinstveno glasbeno izkušnjo, in sicer Koncert s stolpnice. Člani skupine Imset, med katerimi je tudi novi popoldanski voditelj Hitradia Antene, se bodo spustili na vrveh z vrha stolpnice TR3 in izvedli nepozabni glasbeni dogodek.»Občutki so zelo mešani. Pride trenutek, ko se ti zdi, da imaš največja jajca na svetu in bo šlo to z levo roko. Ko pa te prešine, da bomo viseli 70 metrov nad tlemi, pa se to mišljenje hitro spremeni. Ampak mislimo, da se ne bomo ustrašili, za zdaj,« so povedali člani skupine, ki se že na polno pripravljajo. »Takoj smo pozvali vso našo ekipo, začeli vaje in naštudirali, kako tesno pritrditi inštrumente, ker najbrž ne bi bilo pametno, da kaj pade dol. Pripravljeni bomo 120-odstotno, višina pa bo povedala, ali to drži. Načeloma nimamo strahu pred višino,« so samozavestni fantje. Seveda bo poskrbljeno tudi za varnost, saj bodo ob njih ves čas člani Gorske reševalne službe Kamnik.Za tiste, ki si spektakla ne boste mogli ogledati v živo, bodo s prenosom poskrbeli na Hitradiu Antena ter na njihovem facebook in instagram profilu.