V Ljubljani se obeta nepozaben silvestrski večer s slovenskim kuharskim mojstrom

Konec leta se približuje s svetlobno hitrostjo, silvestrovo pa je nedvomno kazalnik, kakšen bo začetek novega in vznemirljivega leta. Toplino, prijetno vzdušje, razvajanje brbončic na vseh ravneh in nepozabno zabavo obljubljajo na najlepšem ljubljanskem vrtu, vrtu Lili Novy, kjer bodo silvestrovanje začeli že ob 13. uri, glasbo v živo bo mogoče slišati od 20. ure naprej.

Ljubitelji vrhunskih jedi bodo prav tako prišli na svoj račun, in sicer bo za nepozabno silvestrsko večerjo poskrbel kuharski mojster, mladi chef Mojmir Šiftar. Njegove jedi oziroma pethodni meni boste lahko preizkusili v legendarni restavraciji Pen klub. Meni je izjemno pester, zadovoljil pa bo še tako zahtevnega gosta.

Na njem so rakovica, marinirana z majonezo koprca, masleni kruh, okisan radič in ocvrta čičerika, romb, pečen z ocvirki Kodila, krema zelene z masleno vinsko omako in vodno krešo, nato telečji pljučni file na matevžu s kodrolistnim ohrovtom in škampovo omako, foie gras račja jetra s praženo makadamijo, ringlojem in bučo, nadvse zanimiva pa je tudi sladica, in sicer se je Šiftar odločil za ognjič, posušen na sladoledu kisle smetane s tonko, pečen žepek z jabolki in karamelo, cimetov drobljenec, jabolka v ognjiču in žafranu.

Najpomembnejši je občutek domačnosti

Besede pohvale za izjemnega mladega chefa ima tudi lastnica Kavala Group Dada Jerovšek. »Mojmir je iskren in srčen mladi chef, ki nas je navdušil s svojevrstno posodobljenimi jedmi. Med najbolj zaželenimi so nedvomno fižolova juha, oboževana telečja jetrca na pireju in biftek, ki je bil včasih zelo moderen, pa smo malce pozabili nanj. Njegove jedi v restavraciji Pen klub so pripravljene z občutkom in strastjo, predstavljam si, da bo na silvestrovo presegel samega sebe,« vrhunskega mojstra pohvali Jerovškova, lastnica največje gostinske verige v Sloveniji.

Brbončice gostov bo s svojimi mojstrovinami razvajal Mojmir Šiftar, ki ga bomo v novi sezoni oddaje MasterChef Slovenija spoznali kot sodnika. FOTO: POP TV

»Tudi vzdušje je enkratno, toplo in prijetno, človek ima res občutek, da je doma. Hrana je odlična, a zdi se mi, da prevladuje občutek domačnosti. Ni pomembno le, da naši gostje domov odidejo z ravno prav polnimi trebuščki, zelo pomembno se mi zdi tudi, da domov odnesejo posebne občutke in spomine na čudovito zgodbo,« še pravi sogovornica in doda, da se ji zdi potreba po domačnosti v prazničnih časih na vseh ravneh še posebno pomembna.