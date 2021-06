V kuhinji s Salome, Saro in Anžetom

Najlepše se dviguje testo z drožmi, zatrjuje Salome, zvezda slavnega kuharskega šova.

»Koncertov in festivalov očitno še dolgo ne bo v takšni obliki, kot smo jih bili vajeni, zato smo bili primorani spremeniti poslovni model in začeti organizacijo butičnih dogodkov za skupine od 20 do 30 oseb. Sestavili smo dobro zgodbo in povezali najbolj ranljive panoge – turizem, gostinstvo in kulturo. Ustvarili smo blagovno znamko Gremo, s katero želimo spodbuditi stare navade – zabavo in druženje med ljudmi, ki bodo lahko v naravi, daleč stran od zaslonov, spletli tudi nova poznanstva,« pravi, organizator različnih dogodkov.Kot nam je razkril, bodo v poletnih in jesenskih mesecih organizirali ekskluzivne, tudi večdnevne delavnice s strokovnjaki na idiličnih lokacijah po Sloveniji. »V začetku junija smo že izvedli prvo, s tako imenovanim Masterchef programom, v katerem so sodelovaliin, ki so vsem dobro poznani kot udeleženci preteklih kuharskih šovov.V času poletnih počitnic bomo organizirali tudi otroški kuharski kamp na mariborskem Pohorju s Saro Rutar in zmagovalci oddaje Mali Chef. Jeseni pa bomo v Kranjski Gori kuhali z– 220 stopinj poševno ter pripravili Mind Spa delavnice s psihoterapevtko dr., avtorico knjižne uspešnice Izgorelost,« razkriva Lebar. Pretekli teden sta Primorka in strastna gurmanka Sara Rutar in Salome, ki je že dokazala, da zna poleg jezička spretno vrteti tudi kuhalnico, zasedli kuhinjo domačije Tešnak v Hotavljah, kjer sta prikazali, kako pravilno narediti testenine in njoke, pekli sta tudi kruh in pico z drožmi, kulinarične dobrote pa začinili s smehom, sproščenostjo in dobro voljo.Že prihodnji teden, 18. junija, bo na domačiji Ročnjek v idilični vasi Gorjuše na obrobju Pokljuke pripravil svojo najljubšo jed, telečja lička v vinski omaki, predlanski zmagovalec kuharskega šova Masterchef, 22-letni Anže Kuplenik, ki se je s kuhalnico prvič srečal že pri štirih letih. Udeležence svoje delavnice bo poučil tudi o peki pic v krušni peči in jih popeljal v svet t. i. finger fooda. Anžetu se bo pridružil tudi stand up komikin poskrbel za obilico smeha.