V Kmetiji že na začetku podivjali hormoni, a vsem to ni po godu (FOTO)

Prva oddaja Kmetije je za nami. Nobenega dvoma ni, da bo letošnja sezona povsem drugačna od tistih, ki smo jih bili vajeni v zadnjih letih. Tekmovalci so razdeljeni na dve družini: modra skupina si je v prvem dvoboju priborila bivanje v skromni kmečki hiši, medtem ko bodo rdeči po porazu spali v hlevu.

Poleg že razkritih tekmovalcev devete sezone Kmetije pa je gledalce že v prvi oddaji čakalo presenečenje: na robu posestva so namreč tudi štirje »stari mački« Kmetije, ki jih je voditeljica Natalija poimenovala kar izzivalci. Aneta, Tom, Karin in Aljaž iz prejšnjih sezon šova za zdaj le na daleč opazujejo dogajanje na posestvu, imeli pa so tudi že bližnje srečanje z nekaterimi tekmovalci. Ti so bili ob tem šokirani, saj še ne vedo, kakšna je v resnici njihova vloga.

Andrea: Obnaša se zelo nezrelo

Na Kmetiji je bilo že prvi dan pestro. FOTO: Pop TV

Je pa v Kmetiji že prišlo do manjše napetosti. Tekmovalkoob živce spravlja mladi, ki ga je očarala postavna. »Kot fant je verjetno ok, ampak se obnaša zelo nezrelo, kar me na trenutke zelo živcira,« se je nad mladeničem pritoževala Andrea.

Je pa Ladislav priznal, da se bo težko koncentriral na prvo nalogo, ki jim jo je zadala gospodarica Nada – med drugim morajo skopati luknjo, ki bo služila kot naravni hladilnik. »Vem, da je naloga važna in to, ampak če je Karin zraven, jaz sploh nikakor ne morem poslušati Maje (glave »rdeče« družine op. p.),« je dejal. Dodal je še, da se ne bo mogel zbrati pri kopanju luknje, saj mu Karin s svojo seksi opravo meša glavo. »Raje bi jo preoblekel, ker drugače ne vem, če bom lahko kopal.«