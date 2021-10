V Kmetiji završalo: Obešaš se po moji najboljši kolegici (FOTO)

V novi sezoni Kmetije je dogajanje vse bolj pestro. Med drugim so se že rodile simpatije,inj sta si že izmenjala nekaj poljubov in nežnosti, pogovor je pa nanesel tudi že na morebitno skupno prihodnost, ko se šov konča. A golobčka sta že naletela na oviro, saj Nino moti, kako se on obnaša do drugih deklet v šovu.Nina je prepričana, da se »Ambrož preveč vlači po vseh dekletih na posestvu«. »Še posebej jo je motilo, da veliko objemainObešal si se tudi po moji najbolši kolegici, ki je kolegica tudi zunaj,mu je Ambrožu očitala Nina, on pa je v tem pogovoru večinoma molčal. V izjavi je dejal, da mu Polona predstavlja zgolj sotekmovalko, kolegico ter da na splošno rad objema in dviguje ljudi.Nina je v izjavi dejala še, da ne ve, ali je Ambrož v resničnem življenju ženskar, a da bi to lahko sklepala po nekaterih njegovih dejanjih v Kmetiji.