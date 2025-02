V hrvaški šov vstopa že četrta Slovenka: bo Tamari všeč Šime ali Miloš?

Nova sezona šova Sanjski moški Hrvaške je priljubljena tudi med slovenskimi gledalci. Zdaj pa se Vanji, Maji in Suzani v boju za srce simpatičnih hrvaških sanjskih moških pridružuje še Tamara Talundžić, so sporočili s POP TV.

Tamara je slovenskim gledalcem že dobro znana, saj je nastopila v zadnjih dveh sezonah resničnostnega šova Kmetija. Tokrat pa je odložila kmečka opravila in se podala v čisto nov šov. Ji bo v oči bolj padel Šime ali Miloš?

Ji bo v oči bolj padel Šime ali Miloš? FOTO: POP TV

Tamara pravi, da še nikoli ni bila resnično zaljubljena, saj ji je vedno manjkala tista strast, po kateri hrepeni. Del nje verjame, da je to zato, ker še ni spoznala moškega, ki bi jo presegel v moči in dominanci. 30-letnica je že nekaj časa samska, zase pa pravi, da je samozavestna in odločna oseba, ki rada spoznava nove ljudi ter se dobro prilagaja najrazličnejšim situacijam.

Želi si partnerja, ki izžareva moškost

Kako bi se opisala s tremi besedami? »Hiperaktivna, zmešana in prikupna.« Verjame, da ima dovolj karizme, da bo izstopala med konkurenco. Želi si partnerja, ki izžareva moškost, ima uspešno kariero in deli njeno ljubezen do pustolovščin in vznemirjenja. V zvezi sta zanjo zelo pomembni fizična povezanost in bližina, ne zanima pa je dolgočasna zveza, želi si strastne zveze, polne dogodivščin, adrenalina in spontanosti.

Želi si strastne zveze, polne dogodivščin, adrenalina in spontanosti. FOTO: POP TV

Tamara pravi, da ko se zagleda v nekoga, se fokusira samo na to osebo. Težko posveča pozornost dvema moškima hkrati, zato jo je ob prihodu v šov kar presenetilo, ko je zagledala dva sanjska moška. Jo bo znal kateri od njiju ukrotiti?

V novi sezoni šova Sanjski moški Hrvaške se tako za srce Splitčana Šimeta in Srba Miloša borijo kar štiri Slovenke – Tamara in Suzana, ki ju poznamo s Kmetije, Maja, ki je nastopila v drugi sezoni našega Sanjskega moškega, ter mlada študentka matematike Vanja.

