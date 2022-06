V hotelski sobi znane Slovenke policisti: poklical jih je sosed (FOTO)

Snemanje novega spota Challeta Salleta je preknila policija, potem ko jih je poklical razjarjeni sosed. Snemanje je potekalo na elitni lokaciji na strehi novega stanovanjskega kompleksa in hotela z bazenom v središču Ljubljane. Medtem ko je Challe Salle pel, so za vročo sceno poskrbeli Ana Pusovnik, Tjaša Vrečič, Eva Centrih, Pero Martič in drugi. Družba se je očitno preveč sprostila na vrhu stolpnice, kar pa počitka željnim sosedom ni bilo pogodu.

Takole se je družba zabava. FOTO: Zaslonski posnetek

»Drži, sredi snemanja novega videospota Challeta Salleta, v katerem nastopam tudi sama, je snemanje prekinila policija. Nekdo je očitno podal prijavo za kršenje javnega reda in miru, ker naj bi bili preglasni za sosede,« nam je pojasnila Ana. Na terasi so peli, pili, plesali in se zabavali na način, kot se spodobi za snemanje novega videospota. Policisti so na vrata hotelske sobe potrkali okoli 22.30, a so jo 'glasneži' odnesli le z opominom. »Snemanje smo kmalu po tem tudi zaključili.«