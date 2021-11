V enem letu lažji za trideset kilogramov

Slovenski bobnar Brane Štubljar, član skupine Bomb Shell, si je pred letom dni zadal velik osebni izziv, in sicer se je odločil shujšati za neverjetnih trideset kilogramov, kar se je sprva zdelo nemogoče. Kljub veliki volji in želji, da pride do želenega cilja, ni bil povsem prepričan, ali mu bo uspelo, danes, po skoraj letu dni, pa se lahko pohvali, da je nov človek.

»Delo glasbenika zna biti stresno in zelo razburkano, zaradi česar se je pametno držati določenih stvari. Naši urniki, tempo in način življenja so pač drugačni kot pri drugih. Sam nisem bil tako discipliniran in sem po naših koncertih redno obiskoval restavracije s hitro prehrano, potem pa šel naravnost v posteljo, sit in s polnim želodcem. Potem so tu še dolge noči v studiu. Ko je večina ljudi spala, sem jaz v vseh teh letih ustvarjal glasbo in pisal skladbe. Tudi ta del ustvarjalnega procesa so spremljale razvade, kot so sladkarije, sladke pijače in hitro obroki. Potem pa je prišel koronski čas, ko se je vse ustavilo. Kar naenkrat kot glasbenik nisem imel več dela, koncertov ni bilo in bil sem doma. Ves čas sem vedel, da moram svoj življenjski slog spremeniti, a iz tedna v teden sem odlašal in iskal izgovore. Saj verjetno poznate tisto, ah, jutri pa res začnem … Na tej poti sem se izgubil, nabiral kilograme, zbiral sem energijo, da sem odšel ven in kratke relacije delal z avtom, ga parkiral čisto blizu svoje lokacije, da mi ne bi bilo treba hoditi,« pravi Brane.

Sam poguma, da bi stopil na novo pot, ni premogel, zato se je zadevo v svoje roke odločil vzeti Božiček. Med darili za Braneta je bilo namreč eno, ki mu sam danes pravi, da je bilo usodno in ga takrat ni bil ravno vesel. Starejši bratmu je namreč podaril bon za začetnih pet ur pri osebnem trenerju, s katerim sam sicer trenira že nekaj let.

»A to, da nisem bil ravno najbolj vesel takega darila, mi ni prav nič pomagalo, brat je namreč preprosto rekel, da imava skupni termin treninga že naslednji dan in da je debate konec,« se v smehu spominja bobnar. Po skoraj letu dni je Brane lažji za kar trideset kilogramov, prvega treninga pa se še kako dobro spominja. »Nikoli ga ne bom pozabil. Priznam, da ni bil najhujši, a po njem sem se počutil odlično, energično kot še nikoli. Temu so sledili novi treningi. Eni so bili vrhunski, drugi čisto zanič. Velikokrat sploh nisem hotel prestopiti praga telovadnice in sem se spraševal, čemu vse to mučenje. A po desetih minutah telovadbe so te misli izpuhtele. Začel sem hoditi na sprehode, spremenil sem prehrano, kilogrami so kopneli, jaz pa sem imel čedalje več motivacije. Najbolj sem bil srečen, ko sem oblekel obleke, ki jih nase nisem mogel nikoli spraviti. Vedno pa mi prija tudi pohvala ljudi, ki opazijo moj napredek. V trenerju Davorju nisem našel samo nekoga, ki me priganja in šteje ponovitve vaj, ampak tudi prijatelja, saj me je ravno on usmeril na pravo pot, za kar mu bom večno hvaležen,« nam zaupa Brane, ki pa se pri številki trideset ni ustavil.

»V telovadnici že premetavam resne uteži in se počutim fenomenalno. Vse to je vplivalo tudi na moje počutje, glasbo in bobnanje. Ko smo imeli v preteklosti s skupino snemanja, sem se vedno skrival v ozadju, zdaj pa z veseljem stopim v ospredje. Vesel sem, da mi je brat podaril tako lepo darilo, ki mi je spremenilo življenje. Zato v razmislek, bliža se čas obdarovanj, mogoče lahko tudi ti s praktičnim darilom nekomu obrneš življenje čisto na glavo. Tako, kot ga je meni moj brat. Za vse, ki imate pomisleke, ste pred dilemo, da vam bo nekaj uspelo, pa lahko povem, da vam lahko uspe,« še pove za konec.