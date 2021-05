V boj za sanjskega moškega tudi znana kmetica

V krajšem napovedniku za prihodnjo oddajo so ustvarjalci oddaje Sanjski moški razkrili, da bodo tekmovalkam kmalu mešale štrene nove. Zasrce se bo očitno potegovala tudi stara znanka iz resničnostnih šovov, ki smo jo imeli priložnost spoznati v Kmetiji.Vroča Lara se bo v soboto vselila med že udomačene tekmovalke in glede na to, da se pred kamerami dobro znajde in da 'jezika ne špara', bo zagotovo poskrbela za popestritev.Medtem ko se bo Lara borila za sanjskega moškega, pa se njena matibori za pokal v šovu Masterchef.Lara je pred časom za naš portal razkrila, kako si v zadnjih tednih krajša čas in kako se v tem koronaobdobju preživlja. Odkrito je spregovorila o svoji depresiji in o tem, zakaj se je pridružila platformi Onlyfans.