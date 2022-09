V boj za predsedniško palačo tudi Lili, Nala in Suki (FOTO)

Kandidatka za predsednico republike Nataša Pirc Musar je velika ljubiteljica živali. Ima kar tri ljubke čivave. 16 let staro Lili, 4 letno Nalo in leto in pol staro Suki. Njena Nala je prvič kotila in na svet spravila kar tri psičke, poleg Suki, ki si jo je prilastil sin Maks, še Karo in Šeri. Tudi ti dve lepotički sta ostali v širši družini, eno ima namreč Maksova babica in drugo njegova punca.

»Suki je bila najmanjša med vsemi. Imela je zgolj 77 gramov, ostali dve samički sta ob kotenju imeli skoraj enkrat več, obe okrog 130 gramov. Smo se res zelo bali, da ne bi preživela. A je bila borka od prvega dne dalje. Je sicer ostala majhna, a nič zato. Ta psička je posebna tudi zaradi bele barve s svetlo sivo rjavimi lisami, medtem, ko sta njeni sestrici obe rjavi, ena malenkost svetlejša od druge. Že pri odraščanju so seveda vse tri začele kazati svoj karakter. Suki vse, kar ji pride pod zobe, zgrize, Kara je en mali lump, zelo igriva, Šeri malo manj, a je vseeno en zlat srček, ki ravno prav nagaja, da babi nima preveč težav.«

Mamica Nala je povrgla tri ljubke psičke. FOTO: Osebni Arhiv

Nataša večkrat pove tudi, da so čivave zanjo super predvsem zato, ker ne potrebujejo dolgih sprehodov, dovolj je majhen vrt, kjer lahko letajo in se igrajo. Rada jih ima tudi zato, ker nimajo vonja in so ravno prav živahne. Njene tudi ne lajajo za vsako malenkost, kar nekateri trdijo, da je v karakterju čivav, pravi. In še ena prednost je, ko gredo na dopust, jih ni težko dati v varstvo znotraj čivava kluba.

Suki, Karla in Seri. FOTO: Osebni Arhiv

»Čivave so res primerne za tiste, ki si želijo kužka in nimajo pravega prostora za velikega psa. Lepo sobivajo v blokih in seveda tudi v hiškah ali stanovanjih z majhnimi atriji. So izjemna družba za majhne otroke in starostnike, za katere je fino, da imajo neko odgovornost za nekoga ter da jih kuža spravi na sprehod, kateri pri čivavah ni predolg.«