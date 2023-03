V boj za krono gre 15 lepotic (FOTO)

Projekt Miss Slovenije se je pred leti iz klasičnega lepotnega tekmovanja razvil v projekt z vsebino, ki deluje pod sloganom Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo. V duhu slogana dogodki v okviru projekta postavljajo v ospredje slovensko podjetništvo, turizem, glasbenike, avtorje, slovensko kulturno in naravno dediščino, dogajanje pa je nalašč namesto v večje in dobro znane kraje postavljeno v manjše, po krivici zanemarjane občine, ki s pomočjo projekta vsej Sloveniji pokažejo, da so pravi biser, v katerem se je vredno ustaviti.

Petnajst presrečnih finalistk s trenutno nosilko krone Vido Milivojša.

Tokrat je v vsej svoji lepoti zasijala občina Pesnica pri Mariboru in očarala tako kandidatke za najlepšo Slovenko kot tudi povabljene goste in organizatorje. Izbor finalistk je potekal 10. marca v nabito polnem Večnamenskem kulturno turističnem podjetniškem centru Pesnica, prireditve pa se je udeležil tudi župan občine Pesnica Gregor Žmak, ki je bil eden od članov žirije, župan občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik ter župan občine Braslovče Tomaž Žohar. Poleg župana občine gostiteljice so dekleta ocenjevali še soustanovitelj in predsednik podjetja Dewesoft Jure Knez, direktorica podjetja Tosama Mojca Šimnic Šolinc, direktor trženja in vodja CCEDOS služb v podjetju Skupina stroka.si David Miško, direktor in lastnik podjetja Kronoterm Bogdan Kronovšek in aktualna miss Slovenije Vida Milivojša.

Blestele so z ustvarjalnostjo

Polfinalistke Miss Slovenije 2023 so se predstavile v dveh izhodih. V prvem se je vsaka na kratko predstavila žiriji in gledalcem ter v svoji predstavitvi poudarila lastnosti, za katere meni, da jo delajo drugačno. Med drugim smo lahko slišali študentko varnostnih ved, ki komaj čaka, da bo lahko lovila barabe, in študentko arhitekture, ki obvlada igranje na kar tri inštrumente, violino, klavir in kitaro. Drugi izhod, v katerem so se polfinalistke že tradicionalno predstavile v Tosaminih eko oblekah, je bil prava paša za oči, potekal pa je ob spremljavi koroškega kitarista Davida Breznika, ki deluje pod imenom DavidOFF.

Dekleta so navdušila z eko oblekami, ki so jih oblikovale same.

Finalistke so same oblikovale obleke iz materialov, ki podjetju Tosama ostanejo med izdelovanjem medicinskih pripomočkov ter izdelkov za osebno, otroško in intimno nego, pri tem pa so pokazale, da jim domišljije in smisla za lepo resnično ne primanjkuje. Čudovite kreacije, ki so nastale pod njihovimi rokami in po njihovi domišljiji, bodo po tej predstavitvi še enkrat zasijale na odru, in sicer na praznovanju častne 100-letnice delovanja podjetja Tosama maja letos. Oblikovalka najboljše eko obleke, razglasila jo je Tosamina direktorica Šimnic Šolinčeva, je postala Nina Kokot. Dogodek je bil tudi kulturno obarvan, med drugim z recitacijami pisatelja in častnega občana Pesnice Toneta Partljiča, glasbenima nastopoma neverjetne 11-letne Zarje Klavora in odlične Talite Sofije Komelj, druge spremljevalke miss Slovenije 2022, ter plesnim nastopom plesne skupine iz Jay Dance.

S kitarskim nastopom je navdušil David Breznik – DavidOFF.

14. aprila se bodo finalistke predstavile v Radljah ob Dravi.

Prihaja uradna predstavitev

Vrhunec večera je bila razglasitev finalistk, ki se bodo podale naprej v boj za krono najlepše Slovenke. Žirija je med 23 polfinalistkami izbrala 15 finalistk za miss Slovenije 2023. Naprej v tekmovanje so se uvrstile Ana Ivanc, Nada Hejja, Pika Kenda, Ines Marjetič, Kiara Prugovečki, Alida Tomanič, Naja Fridl, Nika Šalamon, Irma Čaušević, Tijana Bektašević, Andjela Jakimovska, Nina Kokot, Špela Godvajs, Ava Domina Zamuda in Aleksandra Matan. Na dogodku, ki sta ga povezovali miss Slovenije 2018 Lara Kalanj in miss Slovenije 2020/21 Maja Čolić, so razglasili tudi kraj finalne prireditve Miss Slovenije 2023.

Podrobnosti izbora najlepše boste lahko spremljali v našem časopisu.

Veliki finale se bo odvrtel v občini Radlje ob Dravi, še pred njim pa se bodo lepotice tam srečale 14. aprila na uradni predstavitvi kandidatk. Takrat boste o 15 zmagovalkah več izvedeli tudi na straneh našega časopisa.