Užaljene do konca: seksala sta, nista igrala monopoli (FOTO)

Jutro po zmenku. FOTO: Voyo

Dekleta so bila razburjena. FOTO: Voyo

Monika odšla kar sama

Monika se je od Damjana preselila k Janezu. FOTO: Voyo

V šovuse je pet iskrilo. Potem ko stainbila na čudovitem zmenku in skupaj preživela noč, sta si privoščila še zajtrk v postelji.»Noč je bila fajn, malo sva se cartala,« je dogajanje opisala Barbara.A seveda ostala dekleta tega niso najbolje sprejela, še posebej ker ju niso našle. Monika je tako jasno povedala, da je bilo, ko so se zbudila čudno, da ju ni bilo nikjer. Še bolj pa se je ujezila. »Da gre spat z drugo...Nimam besed,« je bila užaljena. In prepričana je bila, da sta seksala, ne pa igrala monopoli. In še, da bi lahko naredile načrt, kako mu uničiti življenje. »In če bi bil res zaljubljen, ne bi gledal drugih, pa jih,« je dodala Monika.Je pa Barbara razložila, da ji je Damjan povedal, kako je bilo zna zmenku, a da je njuna masažo in ostalo niti najmanj ne moti.A to ni bil edini šok, ki so ga punce doživele. Tanja je namreč Damjanu dejala, da je napočil čas izločitve. Eno od deklet mora izločiti. In tako je kocka padla. A Damjana je presentila Monika, ki je kar sama dejala, da odhaja domov. »V bistvu sem malo obupala, ker je vso pozornost dal Barbari«, je pojasnila.No, ji je pa Damjan priporočil oziroma ponudil Janeza in zato se je po slovesu od Damjana odpravila k njemu.