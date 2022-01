Uspešne ženske rekordno v Dubaju

Strokovnjakinja za odnose z javnostjo in menedžerka Andreja Jernejčič je na zelo odmevni okrogli mizi na Expu 2020 v Dubaju gostila uspešne poslovne ženske – Jano Benčina Henigman, predsednico uprave Sberbank, Medejo Lončar, direktorico Siemens Slovenija in predsednico Združenja Manager, in Lucijo Sajevec, direktorico podjetja AMZS. Udeležba na okrogli mizi z naslovom Digitalizacija za večjo udeleženost žensk v procesih upravljanja je bila rekordna.

Okrogla miza je bila izjemno odmevna. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Okrogla miza je potekala v izjemnem slovenskem paviljonu v sklopu prvega obiska Združenja Manager v Dubaju. Udeleženke so med drugim spregovorile o tem, kako zapolniti vrzel med moškimi in ženskami na vodilnih položajih v podjetjih, ter o digitalizaciji. Sogovornice so se med drugim strinjale, da je digitalizacija dodatna priložnost za ženske, za razvoj in izobraževanje, predvsem na tehničnih področjih.

Dodale so, da so lahko ženske, če osvojijo oziroma pridobijo nova znanja, kot je kibernetska varnost, bolj suverene in lahko to znanje uporabljajo tudi v kombinaciji z vodstvenimi veščinami.