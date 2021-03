Urški Čepin se ni izšlo, spet je samska

zadnje časa ni veliko slišati v medijih. Lani se je po desetletju glasbenega premora na sceno vrnila s videospotom Heroina, a kaj, ko je udaril koronavirus in lepotički prekrižal načrte.Na udaru pa je spet njeno ljubezensko življenje. Če je še novembra razlagala o srečni zaljubljenosti, je tokrat za Zurnal24 povedala drugačno zgodbo: »Ni se izšlo, samska sem in uživam življenje. Vse je za nekaj dobro. Trenutno se posvečam sebi, kolesarim, hodim, tečem in telovadim v fitnesu, posvečam pa se tudi meditaciji in duhovnosti. Pomembno je biti srečen sam s sabo in ne pričakovati, da te bo osrečil kdo drug,« je prepričana Urška. Ponudb ji sicer ne manjka, a pravi, da trenutno ni v obdobju, ko bi iskala zvezo.Nekdanja starleta je dokaj dejavna na facebooku, nazadnje se je oglasila na materinski dan ter mami sporočila, da jo ima rada.