PTUJSKE GRAJSKE IGRE

Urške Klakočar Zupančič danes ni bilo med svati, a vseeno je nosila posebno obleko (FOTO)

Predsednice DZ v takšni obleki nismo vajeni. Bila je na Ptujskih grajskih igrah.
Fotografija: Urška Klakočar Zupančič FOTO: Voranc Vogel
Urška Klakočar Zupančič FOTO: Voranc Vogel

A. Ka.
06.09.2025 ob 19:51
06.09.2025 ob 20:01
A. Ka.
06.09.2025 ob 19:51
06.09.2025 ob 20:01

Današnje poroke premierja Roberta Goloba in njegove izbranke Tine Gaber Golob so se udeležili tudi nekateri politiki. Med svati so denimo Klemen Boštjančič, Matej Arčon, Nataša Avšič Bogovič in Marta Kos. Med njimi pa ni predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Sodeč po njeni objavi na družbenem omrežju Facebook, pa je tudi ona danes imela pester dan, a na drugem delu Slovenije.

Klakočar Zupančičeva je bila s prijateljico na Ptujskih grajskih igrah. Kot je videti na slikah, ki jih je objavila, sta bili tam oblečeni v starodavna oblačila. Predsednica DZ je v svoji zeleno-zlato-rjavi obleki precej izstopala. Glede na njeno razpoloženje na slikah pa je očitno na prireditvi zelo uživala.

Pester program

Kot poroča Društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj, se je današnji program Ptujskih grajskih iger začel ob 11. uri s predstavitvijo sodelujočih skupin in poklonom županji pred Mestno hišo Ptuj, ob 14. uri pa je nato sledil program na Ptujskem gradu, kjer so med drugim potekali viteški boji ter srednjeveški in renesančni plesi.

