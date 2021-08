Urška spet blestela, poglejte, kaj je nosila na Brezjah (FOTO)

Predsednik vladese je danes srečal z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom. Teme njunega pogovora so bile prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU, odnosi med Slovenijo in Svetim sedežem, epidemiološke razmere v Sloveniji, Evropi in po svetu ter druge aktualne teme, so sporočili z vlade.Janša se je po srečanju s kardinalom v večernih urah s soprogoudeležil svete maše, ki jo je na Brezjah na trgu pred baziliko Marije pomagaj vodil prav Parolin.Premierjeva soproga je ob novi uradni priložnosti znova pritegnila pozornost z elegantno opravo. Tokrat je nosila dolgo črno obleko s čipko, h kateri se je podala tudi elegantna in bleščeča maska.